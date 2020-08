Coronavirus: in Svizzera altri 276 casi, ma 42 sono di ieri (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ultime ventiquattro ore il numero complessivo dei contagi è così salito a 39'903 Leggi su media.tio.ch

Un gruppo che ritiene che servano misure di contenimento più severe, a partire dalla raccomandazione di lavorare da casa sino a un numero elevato di test, lancia una petizione a Governo Federale e Can ...

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera si registrano 276 nuovi casi accertati di coronavirus. 42 sono da riferirsi a ieri. I test effettuati sono 7'072. È quanto si evince dall'odierno ...

