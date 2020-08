Allan, definita la sua cessione. In settimana firma con l’Everton (Di domenica 23 agosto 2020) Allan sarà dell’Everton Ciro Venerato, esperto di calciomecaro di Rai Sport, ha annunciato la definizione della cessione di Allan all’Everton di Ancelotti. Nel corso della … L'articolo Allan, definita la sua cessione. In settimana firma con l’Everton proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

enzogoku69 : @FbBoccia Nulla di rilevante se non che ci si aspetta che entro il weekend possa essere definita cessione ALLAN, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan definita

Ciro Venerato, giornalista, parla a Calcio Napoli 24: “Definito il rinnovo del contratto di Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più 0,5mln bonus, clausola rescissoria variabile di 100mln. In setti ...Un libro per l’estate è la rubrica a cura di Adele Errico: tanti consigli su quale libro scegliere per passare la stagione estiva, settimana dopo settimana. Un dipinto di René Magritte raffigura un uo ...