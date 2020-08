Virtus Entella, Tedino: “Qui per sostituire un allenatore che ha fatto molto bene. Ai tifosi dico…” (Di sabato 22 agosto 2020) Lo scorso 17 agosto l'ufficialità: Bruno Tedino è il nuovo allenatore della Virtus Entella.Risolto il contratto che legava Roberto Boscaglia alla società ligure fino al 2021, con il tecnico originario di Gela che ha scelto di sposare la causa rosanero, il patron Antonio Gozzi ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra proprio al coach ex Pordenone e Palermo. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Tedino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Innanzitutto voglio ringraziare la società, che è stata molto coerente. Sono felicissimo di essere qui perché c'è stato un inseguimento che va oltre quest'anno. Sono molto desideroso di cominciare questa avventura. So cosa pensano in giro di questo ambiente, di ... Leggi su mediagol

