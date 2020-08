Treviso, muore di infarto davanti alla moglie durante la gita in montagna (Di sabato 22 agosto 2020) Pietro Quer, ingegnere 67enne, si è accasciato ed è morto di infarto davanti alla moglie e agli amici a Valdobbiadene (Treviso). Quella che doveva essere una giornata allegra e spensierata all’aria aperta è sfociata in tragedia. Pietro Quer, ingegnere di 67 anni in pensione, si è accasciato ed è morto davanti alla moglie e agli … Leggi su viagginews

