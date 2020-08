Scuole chiuse, elezioni rinviate e lockdown? Il Pd... La prova: ci prendono per fessi (Di domenica 23 agosto 2020) Le politica italiana ha le sue priorità: nel Partito Democratico c'è chi medita di rinviare le elezioni del 21 settembre per evitare assembramenti alle urne, ma a nessuno è venuto in mente di rinunciare alla Festa nazionale dell'Unità. Nonostante tutto, per la gioia di grandi e piccini, l'inevitabile raduno del partitone del centrosinistra si terrà anche quest' anno. Si parte mercoledì, nella città di Modena, con qualche nuova misura anti-contagio. E il nome del responsabile dell'organizzazione è una garanzia: Nicola Zingaretti, uno che di diffusione della malattia in luoghi pubblici sa tutto, essendo stato uno dei primi "vip" in Italia ad aver contratto il Corona a un aperitivo organizzato per mostrare all'intero Paese che il Pd non aveva paura della febbre cinese. Lo ricordiamo tutti mentre batteva il cinque ai ... Leggi su liberoquotidiano

