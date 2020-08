Scuola, è ufficiale: il 14 settembre via alle lezioni. Governatori: “Impensabile un rinvio” (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – La Scuola riaprirà l’1 settembre per il recupero degli apprendimenti, mentre è confermato che dal 14 prenderanno il via le lezioni in aula. Lo ribadisce il ministero dell’Istruzione ricordando che dal 24 agosto parte l’help desk per gli istituti: si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. L’help desk sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Un servizio che appare il minimo sindacale visti i dubbi e il caos che ancora regnano sulla riapertura della Scuola, come sottolineato da ultimo anche dai sindacati. Le regole dell’Iss per contagi e focolai nelle scuole Dal ... Leggi su ilprimatonazionale

istsupsan : Non è vero che in caso di ??sintomi compatibili ?? con #Covid19 non sarà possibile ai genitori prendere i figli a scu… - spaziamente : RT @Chef_Voyager: @Ariadnasleft @creuscher @CostanzaRdO Certo che si puo,i miei figli in inghilterra sono registrati con la loro mail perso… - AleSiryus : RT @LuceverdeRoma: ??#Covid19@istsupsan ??FAKE NEWS SULLA SCUOLA?? ?? l’ISS smentisce che in casi sospetti di Covid i genitori non possano… - generacomplotti : RT @LuceverdeRoma: ??#Covid19@istsupsan ??FAKE NEWS SULLA SCUOLA?? ?? l’ISS smentisce che in casi sospetti di Covid i genitori non possano… - alcinx : RT @LuceverdeRoma: ??#Covid19@istsupsan ??FAKE NEWS SULLA SCUOLA?? ?? l’ISS smentisce che in casi sospetti di Covid i genitori non possano… -