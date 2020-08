Scadenza mutui, riparte il supplizio. Le banche carnefici con la complicità del governo (Di sabato 22 agosto 2020) di Vincenzo Imperatore. Facciamoci il segno della croce. A fine agosto inizia la Via Crucis dei titolari di mutuo che non riescono a pagare le rate a seguito della crisi post-Covid. In queste settimane si è parlato tanto della moratoria dei mutui impresa (quelli concessi alle partite IVA per l’esercizio della attività) al 31 gennaio 2021 prevista dal decreto agosto che sottolinea, in grassetto, che la sospensione sarà automatica, senza nuovi adempimenti, per le imprese che hanno già avuto accesso al congelamento dei debiti contratti con banche ed intermediari finanziari. E voi ci credete che il sistema bancario accorderà questa agevolazione, in maniera automatica, senza ulteriori adempimenti, senza cioè far penare i richiedenti tra i meandri dei loro subdoli comportamenti ... Leggi su ilparagone

