Paura a Massa: migranti positivi al Covid escono dal centro di accoglienza e si riversano per strada (Di sabato 22 agosto 2020) Clima tesissimo a Massa. I migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid si sono riversati per le strade. I residenti, impauriti, hanno chiamato i carabinieri e i poliziotti per farli tornare nella struttura. Tutti gli immigrati del centro di accoglienza, infatti, devono osservare la quarantena. Ma alcuni di loro non hanno assolutamente rispettato l’obbligo creando il caos. Massa, l’uscita dei migranti in quarantena Di sera, infatti, una giovane migrante positiva al coronavirus – ospite dello stesso centro di accoglienza -che è sotto sorveglianza sanitaria dalla Asl, è uscita dalla struttura. Come riporta La Nazione, altri ... Leggi su secoloditalia

tommasogiannin3 : @repubblica L'isterismo di massa per il terrore diffuso dai media provoca queste reazioni,bisogna smettere di aver… - 00MrFrost00 : RT @iltrumpo: Dubbi da canicola: visto che purtroppo sta tornando la paura del covid e comunque le elezioni sono un piccolo assembramento d… - ZeniaConfusa : RT @iltrumpo: Dubbi da canicola: visto che purtroppo sta tornando la paura del covid e comunque le elezioni sono un piccolo assembramento d… - SusiTolin : RT @RoccoTodero: I governi di queste stupide e odiosissime democrazie di massa non governano più nel vero senso della parola; mostrano solo… - marcimarti17 : Ad aver paura dovrebbero essere i sardi invasi, come sempre, da una massa di minus habentes senza alcun rispetto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Massa Massa, migranti: tensione nel centro di accoglienza con ospiti positivi, arrivano le Forze dell’ordine Firenze Post Licenziamenti di massa! Philip Morris vuol tagliare 200 posti, Unia attacca Manor

Secondo il sindacato, Manor intendeva già rivoluzionare il suo organigramma prima del Covid. Il colosso che produce sigarette ha già licenziato "meno di 150" persone pochi mesi fa, ora pensa a delocal ...

Gavettoni al trenino dei turisti, ferita una bambina

Da una macchina in corsa sono stati lanciati palloncini pieni d’acqua. La piccola di sei anni presa in pieno volto MASSA. Gavettoni lanciasti da una macchina in corso al trenino dei turisti. Un pallon ...

Secondo il sindacato, Manor intendeva già rivoluzionare il suo organigramma prima del Covid. Il colosso che produce sigarette ha già licenziato "meno di 150" persone pochi mesi fa, ora pensa a delocal ...Da una macchina in corsa sono stati lanciati palloncini pieni d’acqua. La piccola di sei anni presa in pieno volto MASSA. Gavettoni lanciasti da una macchina in corso al trenino dei turisti. Un pallon ...