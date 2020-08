Palinuro, negativi i tamponi sulle persone entrate in contatto col turista di Milano (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalinuro – Centola (Sa) – Sono risultati tutti negativi a Palinuro-Centola i tamponi eseguiti, ieri mattina, su tutte le persone entrate in contatto con il ragazzo di Milano risultato positivo al Covid-19. Tira un sospiro di sollievo la comunità guidata dal sindaco Carmelo Stanziola che, in una nota, ha ringraziato l’Asl Salerno ed in particolare il Dipartimento di Prevenzione per la tempestività e la professionalità con la quale hanno trattato la problematica. “Naturalmente è necessario continuare a tenere alta l’attenzione e rispettare tutte le norme anti Covid” ha ricordato il sindaco che è anche vice presidente della provincia di ... Leggi su anteprima24

Al momento non sono previste ordinanze regionali specifiche in Campania per l'emergenza covid19 in occasione del week end di Ferragosto. Le strutture della Regione continuano il monitoraggio sanitario ...

