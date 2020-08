L’ombra della leadership di Mario Draghi che inquieta Giuseppe Conte (Di sabato 22 agosto 2020) Che William Shakespeare, o chiunque ne abbia portato il nome, abbia scritto tutto ciò che vi è da scrivere sulla natura umana è cosa nota. Amore, morte, tradimento, profezia, futuro, potere, vendetta e giustizia sono protagoniste di ogni sua opera, talvolta mischiate in trame complicate, talvolta esplicitamente mostrate allo spettatore ieri nel Globe Theatre, sulle rive del Tamigi, oggi nel gran circo dei media di ogni levatura. Come non ricordare l’incitazione di Enrico V alla vigilia della battaglia di Azincourt ai pochi ma felici «We few, we happy few!» armigeri inglesi, rivelatasi determinante per l’umiliazione dell’arrogante e bleso esercito francese, certo della vittoria; la pretesa della “libra di carne” da parte del mercante ebreo di Venezia, Shylock, quale ... Leggi su linkiesta

