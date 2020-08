La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste (Di sabato 22 agosto 2020) Sei morti e già centomila gli evacuati. Il governatore accusa Trump: ecco cosa fa il cambiamento climatico Leggi su lastampa

DALL’INVIATO A NEW YORK. La California brucia. Letteralmente. E nel pieno della campagna presidenziale, gli avversari di Trump usano il clima impazzito come un altro fronte su cui attaccarlo per le su ...Sono almeno cinque le persone morte a causa degli incendi che stanno devastando la California, e oltre 60 mila residenti sono stati costretti a fuggire dalle loro case. Lo hanno confermato le autorità ...