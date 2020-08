"Io per te provo solo tanta pena". Esplode la rabbia di Alba Parietti - (Di sabato 22 agosto 2020) Carlo Lanna Alba Parietti risponde sui social alle accuse pungenti della Brigliadori. La conduttrice ha criticato pesantemente la showgirl perchè non si sarebbe sottoposta al tampone dopo il viaggio a Ibiza È momento molto difficile per l’Italia. L’estate ha portato a un’impennata dei contagi da coronavirus e ora i governi e le regioni cercano di contenere la diffusione del virus, soprattutto da chi ha viaggiato in paesi a rischio come Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Si chiedono più tamponi per tracciare la mappa dei contagi ma, secondo quanto è stato rivelato in un post su Instagram da Alba Parietti, la celebre showgirl non è stata sottoposta a nessuno screening obbligatorio una volta atterrata all’aeroporto di Malpensa. E denuncia quanto accaduto ... Leggi su ilgiornale

AlbertoBagnai : @Luca_Fantuzzi Lei conosce il vero Bagnai! ?? Si deve essere persa qualche dettaglio, come il ciclopico disprezzo ch… - Riku90 : @bensiandrea Ecco allora provo. Per il ghiaccio avevo controllato ma no tutto regolare - 25757 : @Primula23353243 Crimi fonte Wikipedia. Con un curriculae così solo il reggente dei 5??????????? poteva fare, istruzione… - Italia_Notizie : 'Io per te provo solo tanta pena'. Esplode la rabbia di Alba Parietti - VaranasiEle : @NathanDelMare Scorpione QUALCHE GIORNO? Io ancora provo rancore per il compagno delle elementari che mi ha fatto e… -