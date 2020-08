Inter, Allegri “divide” i tifosi nerazzurri: tra favorevoli e contrari, c’è chi fa anche un nome a sorpresa… (Di sabato 22 agosto 2020) L’argomento del giorno sarebbe potuto essere ben diverso, oggi. Si sarebbe potuto parlare di ricostruzione Inter post Europa League, ad esempio. Ma ancora una volta Antonio Conte si è preso la scena e ha deciso di far parlare di sé. Le sue parole di ieri, al termine della finale, non potevano non passare inosservate. Sanno di addio. Martedì, l’incontro tra lui e Zhang risulterà decisivo, ma alla finestra si parla già di Massimiliano Allegri come possibile sostituto. Il web, al di là della solita ironia da social, si è dibattuto anche seriamente sull’argomento, essendo il nome dell’ex Juve in tendenza su Twitter. C’è chi pensa possa compiersi un definitivo salto di qualità, con lui, e chi invece è convinto ci possano ... Leggi su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - GoalItalia : Conte-Inter addio? Pronto Allegri ???? - tancredipalmeri : Praticamente Conte ha detto “O Ausilio o me”. E considerando la stretta relazione tra Ausilio e Zhang, direi che C… - Davidbuoncry : Sono considerati allenatori più forti in circolazione ( vedi #Allegri ) e poi sono disposti ad andare ad allenare L… - GiAdUzZoLa90 : RT @FBiasin: L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni caso il clu… -