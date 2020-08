Incendio nel Fiorentino: in azione tre elicotteri e 15 squadre di volontari (Di sabato 22 agosto 2020) Foto di La Racchetta Onlus Incendio a Mantignano: il cattivo odore durerà giorni 12 August 2020 Incendio a Mantignano: sorvolo dei droni con gli infrarossi / VIDEO 11 August 2020 Incendio in fabbrica ... Leggi su firenzetoday

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel Incendio al Nuovo Salario, fiamme vicino ai palazzi Fanpage.it Incendio al podere Roveto a Campo di Carne: fumo nero su Aprilia, ma non è la Loas

La zona è sempre la stessa, quella tra via Genio Civile e via dei Giardini, ad Aprilia. L’emergenza anche: le fiamme. Fortunatamente, stavolta, la Loas non c’entra nulla. Quello di questa mattina sui ...

Migranti, a Favara bruciata barca El Peskador simbolo immigrazione

Incendio della barca El Peskador “simbolo dell’immigrazione” avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel Piazzale Belvedere San Francesco a Favara (Agrigento). Lo riferisce il sito favaraweb.com inf ...

