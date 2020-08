Gp Stiria FP3 Moto3: Arbolino record cancellato! Garcia primo (Di sabato 22 agosto 2020) Con la FP3, la Moto3 chiude il ciclo delle prove libere del GP di Stiria. L’attore protagonista di questa sessione mattutina è Tony Arbolino, che con un giro monstre infrange il record della pista. Putroppo per il pilota del Team Snipers, il giro record è avvenuto in presenza delle bandiere gialle. Risultato, il giro di Tony viene cancellato. Poco male per “Arbo”, che si classifica ottavo e qualificato per la Q2. La testa della classfica finisce così nelle mani di Sergio Garcia, che riporta in vetta la Honda del team Monlau di Emilio Alzamora. Secondo tempo per Raul Fernandez, che precede il primo degli italiani, Celestino Vietti. Il pilota VR46 non migliora il già ottimo crono del venerdì, che gli permette di ... Leggi su sport.periodicodaily

Si sono chiuse all'insegna di Jorge Martin le Fp3 della categoria Moto2. Lo spagnolo è riuscito a portarsi al comando da subito firmando il miglior crono e record del giro in 1:28.501. Marco Bezzecchi ...

Rossi arranca: «Abbiamo sbagliato tattica»

La prima giornata di prove del Gran Premio di Stiria - sul circuito di Spielberg - non è stato positiva per Valentino Rossi. «Abbiamo provato qualcosa per migliorare il passo, senza però riuscirci», s ...

