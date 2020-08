Goodbye Afghanistan (Di sabato 22 agosto 2020) Mentre gli Stati Uniti preparano il ritiro dei loro soldati, i talebani riprendono campo in tutto il Paese e lo Stato islamico rialza la testa. L'ipotesi di un governo di riconciliazione appare sempre più difficile. Invece il pericolo concreto è una guerra senza fine, in cui resti coinvolto anche il contingente italiano.Macché pace. Andiamo via perdenti. I talebani hanno vinto e imporranno la loro "pace". Si rischia che torni tutto come prima» è l'amaro sfogo di un ufficiale che ha combattuto in Afghanistan. «Per i talebani il tempo e il peso del sangue sono irrilevanti. Al contrario di noi occidentali» spiega a Panorama il veterano, che chiede l'anonimato. « La Nato è sempre stata legata a scalette temporali e così abbiamo perso la guerra. Adesso bisognerebbe chiedersi se i nostri caduti hanno avuto un ... Leggi su panorama

