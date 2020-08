Gabriel sfumato? Dall'Inghilterra confermano: "5 anni all'Arsenal, in arrivo le firme" (Di sabato 22 agosto 2020) Gabriel Magalhaes è sempre più vicino all'Arsenal. Il difensore del Lille, come riportato dal Times, ha già effettuato le visite mediche con i gunners e a breve dovrebbero arrivare le firme sul contratto. Leggi su tuttonapoli

