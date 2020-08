Fall Guys ha già identificato uno dei migliori giocatori al mondo: lo streamer DrLupo (Di sabato 22 agosto 2020) Fall Guys: Ultimate Knockout è ormai un fenomeno mondiale, con milioni di giocatori che quotidianamente si affrontano in gare esilaranti e sfide divertenti. Ma chi, fra tutti questi giocatori, è il migliore in assoluto?L'account Twitter ufficiale di Fall Guys ha annunciato di aver segretamente premiato il miglior giocatore, secondo le statistiche in proprio possesso, con una skin esclusiva che è stata inserita nell'inventario del giocatore in questione a sua insaputa.Chi sarà stato questo fortunato campione di Fall Guys? Come sarà questa speciale skin? Il vincitore non deve far altro che farsi avanti e mostrare uno screen di prova. Leggi altro... Leggi su eurogamer

