Covid-19, salgono a 12 i casi positivi nel salernitano: i dati (Di sabato 22 agosto 2020) Covid-19, 60 nuovi casi positivi in Campania: il bollettino 22 August 2020 salgono a dodici i casi positivi odierni al Covid-19 in provincia di Salerno. Oggi pomeriggio sono stati rilevati altri sette ... Leggi su salernotoday

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 contagi ancora in salita, aumentano anche i pazienti in isolamento. Solo #Molise e #ValdAosta senza nuovi… - crotone24news : Covid, nuovo caso a Strongoli: salgono a otto i contagiati nel Crotonese: Nuovo caso positivo al Covid-19 nel… - corrmezzogiorno : #Bari Balzo del Covid: 33 casi in 24 ore Ancora positivi dai rientri|I dati - GiuliaTamagnin1 : RT @MamolkcsMamol: 'Salgono i contagi? Nessun allarmeLa scuola deve riaprire, sì alle urne' -