Casi ancora in crescita: 1.071 Record Lazio: 215. Mai così tanti (Di sabato 22 agosto 2020) Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi Casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdi'. In calo i tamponi: 77 mila, oltre 5mila in piu' rispetto a ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

FBiasin : Perdere una finale fa male. Perderla dopo la stagione più incredibile della storia del calcio fa ancora più male.… - lorepregliasco : 6 mesi di pandemia e non si è ancora capito che il numero di tamponi giornalieri da solo *non* spiega il numero di… - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - selenashulahoop : +1071 casi. E ancora esistono i negazionisti e le persone che non mettono la mascherina. Molto su cui riflettere. - jiaxoxing : 44 casi anche oggi poi uno non si deve incazzare, lo sapevo che dovevamo barricarci quando ancora eravamo in tempo ???? -