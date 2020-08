Bayern Monaco, Pavard: “PSG, non ti temiamo. Noi troppo sicuri? I risultati portano fiducia…” (Di sabato 22 agosto 2020) Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, parla alla vigilia della finale di Champions contro il PSG. Proprio lui che con la maglia della Francia ha vinto il Mondiale 2018 in Russia, per questo potrebbe sentire più di altri la sfida contro la squadra di Tuchel.LE DICHIARAZIONI DI Pavardcaption id="attachment 699271" align="alignnone" width="912" Pavard, Getty Images/captionSul PSG: "Sono un grande club, ma non dovremo avere paura altrimenti rischiamo di complicare le cose. Se sfidi certi club impaurito hai più possibilità di perdere Loro sono una squadra completa e forte".Sulla fiducia di casa Bayern: "Nei nostri spogliatoi si respira un'atmosfera veramente buona, i risultati portano sempre armonia e sicurezza". Queste le ... Leggi su itasportpress

