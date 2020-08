«Aumentano i casi? Il virus è contagiosissimo: perché rischiano di più Lazio, Veneto e Lombardia». La versione dell’epidemiologo Ciccozzi (Di sabato 22 agosto 2020) Nonostante l’aumento dei casi da Coronavirus segnalato nelle ultime settimane, la curva dei contagi in Italia è ancora sotto controllo. Ma – «bisogna stare attenti perché l’indice di Rt può sfuggire di mano», dichiara al Messaggero il direttore dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologica molecolare dell’Università Campus Bio medico di Roma, Massimo Ciccozzi. I numeri degli ultimi giorni non si vedevano da maggio. La capacità del sistema sanitario – soprattutto degli ospedali – si è rafforzata ed è ora attrezzata ad affrontare la pandemia. «Abbiamo tanti numeri perché abbiamo fatto tanti tamponi», dice Ciccozzi. «Ma bisogna considerare l’impatto che può avere una ... Leggi su open.online

SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla homepage del sito de… - Tg3web : Ulteriore balzo in avanti nei contagi, i nuovi casi di coronavirus si avvicinano a quota mille. Aumentano anche i d… - Cristian_b2019 : RT @Stocca64: Per legittimare lo #statodiemergenza prorogato al 15 ottobre bisogna dimostrare che i casi #positivi sono in aumento, e quind… - Steve140971 : RT @paoloroversi: Poi dicono che i casi aumentano... #COVID19italia #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano casi Aumentano i casi di coronavirus in Italia, 845 nuovi contagi in 24 ore Borderline24 - Il giornale di Bari Scuola: in Valle d’Aosta lezioni in presenza e senza mascherina

Aosta - “La Valle d’Aosta ha predisposto in tutte le scuole il distanziamento di un metro fra un banco e l’altro” ribadisce l’Assessora regionale all’Istruzione Chantal Certan. La mascherina servirà s ...

Covid in Campania: ecco il bollettino del 21 agosto. De Luca si dice pronto a sospendere la mobilità interregionale

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, in seguito al preoccupante aumento di contagi di importazione, ha dichiarato: “Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo na ...

Aosta - “La Valle d’Aosta ha predisposto in tutte le scuole il distanziamento di un metro fra un banco e l’altro” ribadisce l’Assessora regionale all’Istruzione Chantal Certan. La mascherina servirà s ...Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, in seguito al preoccupante aumento di contagi di importazione, ha dichiarato: “Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo na ...