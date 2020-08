Alexei Navalny trasportato in Germania per le cure. L’oppositore di Putin è in coma, portato a Berlino con l’aereo della Ong tedesca (Di sabato 22 agosto 2020) Alexei Navalny è stato trasportato da Omsk in Siberia a Berlino per essere curato. L’oppositore è in coma, dopo avere ingerito del te prima di imbarcarsi sul volo da Tomsk diretto a Mosca giovedì. Durante il viaggio Navalny si è sentito male, e l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Omsk dove è stato trasportato in ospedale e ha ricevuto le prime cure. I medici hanno sin da subito negato che Navalny fosse stato avvelenato, anche se i sostenitori continuano a sostenere apertamente il contrario. Contrario inizialmente al trasporto di Navalny in Germania, Alexander Murakhovsky, capo ... Leggi su ilfattoquotidiano

