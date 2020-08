Al completo la scheda tecnica dei Google Pixel 5: ecco cosa aspettarsi (Di sabato 22 agosto 2020) Dovrebbe essere presentato il prossimo 30 settembre il nuovo Google Pixel 5 insieme al fratello minore Google Pixel 4a 5G, di cui conserverebbe il design della parte frontale (non dovreste fare i salti di gioia nemmeno per quanto riguarda quella posteriore, molto convenzionale), come da noi già precisato in questo articolo. A fornire qualche altra indicazione in merito ci ha pensato il noto leaker @OnLeaks, secondo cui il Google Pixel 5 monterebbe uno schermo con diagonale vicina ai 6 pollici, peraltro forato e con frequenza di refresh rate a 90Hz. Non ci sono dettagli, invece, sul pannello che equipaggerà il Google Pixel 4a 5G, che presenterà probabilmente uno schermo con diagonale di 6.2 pollici. Come riportato da ... Leggi su optimagazine

