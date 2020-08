Agrigento, grovigli burocratici e un sistema idrico vetusto: ecco perché nei comuni della provincia si rimane spesso senz’acqua (Di sabato 22 agosto 2020) rimanere senz’acqua corrente nel 2020. Succede regolarmente a Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e in molti altri comuni della zona di Agrigento dove, a causa di un sistema idrico vetusto, periodicamente si verificano rotture nella condotta generando ritardi, perdite e interruzioni nella distribuzione dell’acqua. La situazione va avanti da tempo ma si è aggravata a partire da giugno, quando in queste città si sono registrate quattro interruzioni in poche settimane, con il risultato che i cittadini hanno rischiato di rimanere senz’acqua o pagato autobotti private per averla. “Qui non è che siamo al Nord dove l’acqua arriva ogni giorno – dice Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte – Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

