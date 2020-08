Va in bagno e trova un pitone nel water: i forestali intervengono per liberare l’animale (Di venerdì 21 agosto 2020) Nei bagni in comune si possono trovare brutte sorprese, ma quasi mai si trova un pitone. È capitato invece in un’azienda di Baveno, in Piemonte, sulle rive del Lago Maggiore. La storia è stata raccontata da Repubblica: un dipendente è andato in bagno e una volta alzata la tavoletta ha trovato un pitone reale arrotolato: l’animale attraverso la rete fognaria si era infilato nel sifone, rimanendo incastrato. Dopo qualche minuto di shock, l’uomo ha chiesto aiuto: sono intervenuti i poliziotti, i forestali un biologo esperto nel recupero degli animali, Tommaso Caligarich. Per liberare l’animale, le forze dell’ordine hanno dovuto smontare tutto l’impianto, riuscendoci solo al secondo tentativo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

