Usa 2020: col discorso di Joe Biden, si chiude una convention anomala. Vediamo se i repubblicani sapranno fare meglio (Di venerdì 21 agosto 2020) “Uniti possiamo e riusciremo a superare questa stagione di tenebre”: con l’impegno a rimettere insieme una Nazione divisa, Joe Biden ha accettato la nomination a candidato democratico alla Casa Bianca. La chiusura della convention democratica non è stata né spettacolare né trascinante: Biden ha fatto il discorso più importante della sua carriera politica di fronte a una sala semi-vuota, senza le acclamazioni dei delegati, i boati del pubblico, i palloncini e i coriandoli rossi, blu e bianchi. La convention s’è formalmente svolta a Milwaukee, nel Wisconsin, ma di fatto è stata virtuale. Vedremo se la prossima settimana i repubblicani sapranno fare scenograficamente e ... Leggi su ilfattoquotidiano

