Traffico intenso dal 22 al 23 agosto 2020 sulla rete autostradale (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarà un weekend caratterizzato dai rientri dei vacanzieri e dalle ultime partenze di chi vorrà trascorrere le ferie a cavallo tra agosto e settembre. Questo andirivieni dei turisti – tipico di questa ultima parte di stagione estiva – comporterà Traffico intenso su tutta la dorsale dell’autostrada A4 Venezia – Trieste in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti e code in entrata e in uscita alla barriera di Trieste Lisert e agli svincoli delle località balneari. L’altra direttrice dove i transiti saranno particolarmente sostenuti sarà la A23 Udine Sud – Palmanova. Qui le code potrebbero formarsi in corrispondenza del bivio della A4/23 in direzione Palmanova per il mix di auto di rientro dalle località di montagne e dei turisti diretti verso i litorali ... Leggi su udine20

