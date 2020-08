Siviglia-Inter 3-2: che beffa per Conte! Monchi trionfa in Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Se volete, chiamatela anche Siviglia Cup. L'Inter subisce la sconfitta più atroce a Colonia per mano di un avversario che questa competizione la sente sua. Sei finali vinte su sei. Percorso netto e ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - spaziprovvisori : Il Siviglia è squadra tecnica e brillante. Lopetegui è una guida coraggiosa e consapevole. Nell'Inter se non cresce… - varesenews : Una rovesciata di Diego Carlos spegne il sogno europeo dell’Inter -