"Presto il protocollo per la ripresa della scuola" (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - L'unica certezza, almeno fino ad ora, è la data di riapertura della scuola: 14 settembre. Sul resto, è tutto 'in itinere' perchè molto dipende necessariamente dall'evoluzione della curva epidemica. Intervistata a 'In Onda' sul La7, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ammette "che ancora non abbiamo un documento ufficiale che ci dica esattamente che si fa se c'è il caso di covid, verrà pubblicato ad ore, è in via di confezionamento finale". Il documento è elaborato da ministero della Salute, ministero dell'Istruzione, Inail e Iss, e "non bisogna fare confusione - avverte - con il Comitato tecnico-scientifico". E poichè il contagio zero non esiste, "se un alunno risulta positivo al coronavirus potrebbe anche andare in quarantena la classe: è ... Leggi su agi

