Palazzo Lancellotti, II Edizione di “Souvenir di Napoli”: omaggio a Carosone (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalnuovo (Na) – Sabato 29 agosto 2020 per l’“Estate Casalnuovese” (eventi organizzati con il Patrocinio del Comune) in scena, dopo il successo del 2019, la II Edizione di “Souvenir di Napoli”, un varietà di canzoni, teatro e poesie della cultura partenopea. Uno spettacolo che spazia dalla canzone dei grandi autori e dei suoi interpreti ai monologhi e le poesie. Ad organizzare l’evento, come nel 2019, l’attore e regista Ottavio Buonomo che in questa Edizione farà un omaggio a Renato Carosone per i cento anni della nascita dell’artista di “Tu vuò fa l’americano” e “Maruzzella”. Ma non solo i successi, saranno interpretati anche brano meno conosciuti come ad esempio “’A ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Lancellotti Partenope Art Festival, apre la mostra a Palazzo Lancellotti Il Gazzettino Locale