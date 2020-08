Mercato Napoli – Asta per Gabriel, anche Manchester United ed Arsenal sul difensore. Entro 48 ore la decisione! (Di venerdì 21 agosto 2020) Asta per Gabriel, oggi è piombato anche il Manchester United: il brasiliano deciderà nelle prossime 48 ore il suo destino Riporta Gianluca Di Marzio, noto … L'articolo Mercato Napoli – Asta per Gabriel, anche Manchester United ed Arsenal sul difensore. Entro 48 ore la decisione! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CorSport : Gabriel #Magalhaes, il presidente del #Lille: '#Napoli o #Arsenal. Entro domani la decisione' ?? - DiMarzio : #Napoli | Boga, Under, Brekalo: la questione esterni e il nuovo vertice di mercato De Laurentiis-Gattuso - Serpico779 : RT @mikelelomb: Dzeko: e' vecchio Benzema: ma figurati, tra 2 anni poi e' come Higuain Zapata: fa la fine di quello del Napoli Jimenez: e'… - cn1926it : #Koulibaly-#City, gli inglesi chiedono tempo: discorso rimandato a settembre - Mirko_Mei1 : Un consiglio a voi che siete #cool e straordinariamente #fashion! Per qualche giorno di vacanza familiare /tranqu… -