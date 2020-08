Lucifer: nella quinta stagione arriva Michael, il gemello cattivo del protagonista (Di venerdì 21 agosto 2020) Tom Ellis Lucifer è tornato. E’ disponibile da oggi, su Netflix, la quinta stagione della serie che vede Tom Ellis rivestire ancora una volta i panni di un misterioso ed affascinante angelo caduto dall’Inferno. Colpi di scena e nuove emozioni per i fan del celebre prodotto – nato nel 2016 – che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico a livello internazionale ed è giunto alla sua penultima stagione (lo scorso giugno è stata annunciata la realizzazione della sesta, che sarà appunto l’ultima). Lucifer 4 si era concluso con un grande sacrificio del protagonista. Questi, infatti, aveva detto addio a Los Angeles, facendo ritorno agli Inferi. In questo modo era riuscito a salvare chi amava, tornando sul proprio trono per ... Leggi su davidemaggio

«Ci vediamo all’inferno». Con queste parole Tom Ellis, 41 anni, amatissimo protagonista della serie Lucifer, aveva salutato i fan alla fine della quarta stagione, confermando che ne sarebbe arrivata u ...

Regnare sugli Inferni non è un'impresa da poco, ma sembra che per il Diavolo di Fiducia di casa Netflix le sfide che lo attendono sulla Terra siano molto più ardue: Tom Ellis ha infatti alzato il velo ...

