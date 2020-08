Libia, Serraj e Saleh annunciano cessate-il-fuoco ed elezioni (Di venerdì 21 agosto 2020) cessate il fuoco "immediato" ed elezioni: per la Libia la promessa di una svolta che potrebbe proiettarla verso la pace dopo i lunghi anni di sanguinoso conflitto seguiti alla caduta nel 2011 del regime del colonnello Muhammar Gheddafi. Oggi in due comunicato distinti, ma emessi in contemporanea, il presidente del governo di accordo nazionale (GNA) Fayez Al-Serraj e quello del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, hanno annunciato la cessazione delle ostilità "su tutto il territorio" e la ripresa del processo politico che "porti a nuove elezioni a marzo". Annunci però che non sono perfettamente in linea con il GNA, che propone di dichiarare le due città contese, Sirte e Jufra, zone "smilitarizzate"; mentre Tobruk chiede invece Sirte come "sede del ... Leggi su ilfogliettone

