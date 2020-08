Heidi Klum, la battaglia con Seal per la custodia dei figli (Di venerdì 21 agosto 2020) Come Mary-Kate Olsen, solo nell’interesse dei figli. Heidi Klum, che nell’aprile 2012 ha ufficializzato il divorzio da Seal, ha chiesto sia aperto un provvedimento di emergenza perché la ritrosia dell’ex marito possa essere contenuta da un giudice. Il cantante, che con la modella condivide quattro figli, le avrebbe, infatti, impedito di portarli con sé in Germania, dove la Klum è chiamata a registrare Germany’s Next Top Model, show televisivo di cui da tempo è volto. La modella ha denunciato come Seal, preoccupato dall’emergenza sanitaria e dal rischio di un contagio da Coronavirus, non avrebbe acconsentito all’organizzazione del viaggio, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Leggi su vanityfair

La modella si è appellata con urgenza al tribunale per ottenere il permesso di portare in Germania i suoi quattro bambini. «Il tempo che lui passa con loro è, per usare un eufemismo, sporadico», ha de ...

