Gioele, è finita: il papà Daniele riconosce le scarpine blu del figlio (Di venerdì 21 agosto 2020) Il papà di Gioele, Daniele Mondello, ha riconosciuto le scarpine blu del figlio fra gli oggetti e gli indumenti che gli sono stati mostrati dai carabinieri. Daniele Mondello era stato convocato in caserma proprio per il riconoscimento degli indumenti e delle scarpe trovati ieri nei pressi del luogo del ritrovamento dei resti di Gioele nei boschi di Caronia in provincia di Messina. Con Daniele Mondello e il padre Letterio c’era pure Elvira Certa, il medico legale scelto dalla famiglia Mondello per la consulenza medico-legale. Quando ha fatto il suo ingresso in caserma il padre di Gioele era visibilmente scosso. I tre sono entrati nel reparto della Polizia scientifica dove gli sono stati mostrati gli abiti e le scarpe trovate ... Leggi su secoloditalia

Una parte delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e il figlio Gioele si trasferisce a Palermo. Oggi verranno eseguite, nel laboratorio della Polizia scientifica della Questura del capoluogo sicil ...

