Francesco Panella resta in Italia e con Riaccendiamo i fuochi riaccende le speranze in zona rossa (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra i gioiellini di Discovery Channel, c’è Little Big Italy il programma che ci porta alla scoperta dei migliori ristoranti Italiani, in giro per il mondo. E’ Francesco Panella il padrone di casa, il timoniere per meglio dire, è lui che giudica i migliori ristoranti in base soprattutto al loro grado di “Italianità”. E sarà Francesco Panella a portare in onda sul Nove, un nuovo programma per Discovery Channel. Nella prossima stagione televisiva lo vedremo impegnato con Riaccendiamo i fuochi, un format tutto nuovo che Discovery ha voluto proporre proprio su richiesta dell’imprenditore, al suo pubblico. Andrà in onda nella stagione 2020-2021 ma è stato girato, rigorosamente in ... Leggi su ultimenotizieflash

Tra i gioiellini di Discovery Channel, c'è Little Big Italy il programma che ci porta alla scoperta dei migliori ristoranti italiani, in giro per il mondo. E' Francesco Panella il padrone di casa, il ...

