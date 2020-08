Formula 1 – Clamoroso colpo di scena: la Williams Racing venduta a Dorilton Capital (Di venerdì 21 agosto 2020) Importantissime novità da casa Williams: giornata storica per la squadra di F1. “Williams Racing è stata acquisita da Dorilton Capital, portando a una conclusione positiva la Strategic Review che è stata lanciata a fine maggio. Dorilton Capital è nota per il suo approccio agli investimenti a lungo termine e il suo obiettivo principale sarà ripristinare la competitività del team. Questo segna l’inizio di un’entusiasmante nuova era nella storia della Williams, che con il suo nuovo proprietario, è ora ben posizionata per Capitalizzare i cambiamenti radicali delle regole in arrivo in Formula 1 con il nuovo accordo Concorde”, si legge nella nota ... Leggi su sportfair

Davanti invece, la solita “Formula Noia”: vince la Mercedes. E con un 2021 più o meno in fotocopia, a meno che di clamorosi stravolgimenti, tutti volgono lo sguardo al 2022: musica più alta, please.

Formula 1, Leclerc: "Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista". VIDEO

Qualifiche difficile per la Ferrari, con Charles Leclerc che scatterà dalla nona posizione dopo aver riscontrato qualche problema con la SF1000 e aver incassato un ritardo di un secondo e mezzo da Ham ...

