Fiorentina, contatti proficui tra Pradè e l'agente di Florenzi e Zappacosta: i dettagli (Di venerdì 21 agosto 2020) Il DS della Fiorentina, Pradè, alla ricerca di un terzino destro affidabile dopo la deludente annata di Lirola, ha avuto contatti proficui con l'agente Lucci Leggi su 90min

DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - Maurone : Voci insistenti di ufficializzazione a breve di #Biglia al #Torino. Granata e l'#Udinese smentiscono trattativa per… - CalciomercatoVC : ?? #Fiorentina, idea #Zappacosta per la fascia ?? Ieri sono stati avviati i contatti fra l’agente del calciatore e la… - HellasLive : L’#HellasVerona intensifica i contatti con la #Fiorentina per #Vlahovic - tuttitalenti : La #Fiorentina vuole un esterno destro e ci sono stati dei contatti per Davide #Zappacosta, tornato al #Chelsea. L'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina contatti Calciomercato Fiorentina, Eder è più vicino: contatti tra la Viola e lo Jiangsu Sport Fanpage Fiorentina, contatti proficui tra Pradè e l'agente di Florenzi e Zappacosta: i dettagli

Nella giornata di ieri, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, e l'agente Lucci hanno avuto contatti proficui per uno degli assistiti di quest'ultimo. La stagione della Fiorentina è st ...

IZZO, Contatto Barone-Cairo per il difensore

Dell'interesse della Fiorentina per il difensore del Torino Armando Izzo si è già detto, ma Tuttomercatoweb, oltre a confermare l'interesse, riporta che ci sarebbe stato un contatto tra il dg viola Ba ...

Nella giornata di ieri, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, e l'agente Lucci hanno avuto contatti proficui per uno degli assistiti di quest'ultimo. La stagione della Fiorentina è st ...Dell'interesse della Fiorentina per il difensore del Torino Armando Izzo si è già detto, ma Tuttomercatoweb, oltre a confermare l'interesse, riporta che ci sarebbe stato un contatto tra il dg viola Ba ...