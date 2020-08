Coronavirus nel Lazio, 1.540 le persone attualmente positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di venerdì 21 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. E’ assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza. Gli altri casi di importazione provengono: nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall’Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall’Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina e uno dall’India. Nel monitoraggio settimanale del Ministero e dell’ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing. Ringrazio il nostro personale sanitario per lo sforzo notevole lavorando con le tute a 40 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - Phemous79 : RT @vaticannews_it: #20agosto #Nelmondo L’impegno della @CAFOD contro la #pandemia in #SierraLeone #Papua NG Vescovi: contro violenza lega… - ZPeppem : RT @alessita_1994: La Gelmini che senza coronavirus nel 2010 ha tagliato i fondi all'istruzione,e alcuni corsi scolastici,ora,ci viene a di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, in America Latina oltre 250mila vittime. Trump: "Siamo vicini al vaccino" la Repubblica Boom di contagi in Francia, 4.771 in 24 ore. In Spagna oltre 3mila casi

Se in Italia i contagi continuano a salire (oggi a quota +845), negli altri Paesi europei i numeri dell'epidemia sono ben più gravi La Francia ha registrato oggi un nuovo balzo di casi di coronavirus ...

Coronavirus, due casi positivi a Ripatransone. Si tratta di una coppia rientrata dalla Spagna

RIPATRANSONE – Due casi positivi al coronavirus sono stati registrati nel territorio comunale di Ripatransone. Si tratta di una coppia che,a quanto si apprende dall’Asur, è rientrata dalla Spagna nei ...

