Coronavirus, in Lombardia casi ancora in aumento con 3mila tamponi in meno: +174 (ieri 154). Triplicati i decessi: +6 (ieri erano +2) (Di venerdì 21 agosto 2020) Il bollettino del 21 agosto Le nuove vittime legate al Coronavirus in Lombardia sono 6. Nella giornata di ieri, 20 agosto, se ne erano registrate 2, mentre due giorni fa l’incremento era stato di +4. Il totale dei decessi sale così a 16.852. I nuovi positivi sono invece +174. Un ulteriore aumento rispetto al balzo di ieri, quando se ne erano registrati +154 contro i 91 del 19 agosto. Dei nuovi casi tracciati oggi, 26 sono debolmente positivi e 10 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +10.703 tamponi contro i +13.757 di ieri e i +9.000 di ... Leggi su open.online

