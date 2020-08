Colpo di scena, Riccardi non si candida con Fitto e punta su Pezzano 'Con' Emiliano. Rimandata 'Laltra Capitanata' (Di venerdì 21 agosto 2020) Il duo Pezzano-Riccardi cambia idea. A sorpresa l'ex sindaco di Manfredonia fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura per convergere sull'ormai inseparabile amico, compagno d'avventura, ed ex ... Leggi su foggiatoday

rbclps : plot twist: il kinder pingui fa cagare..però lo sto mangiando. *colpo di scena* - albemustang27 : RT @twittelicara: Colpo di scena, ma decisione doverosa. A malincuore @Africaecorace esclude il #Marocco dal suo percorso e crea, per la pr… - twittelicara : Colpo di scena, ma decisione doverosa. A malincuore @Africaecorace esclude il #Marocco dal suo percorso e crea, per… - fflawssome : @miichelavitali questo non me lo aspettavo colpo di scena - zazoomblog : Regionali colpo di scena: big scende in campo con Terra - #Regionali #colpo #scena: #scende -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena, Dionigi: “Forza Ascoli, sono pronto a ripartire sempre più motivato” Youtvrs Teatro. Giuseppe Pambieri: «Mezzo secolo sul palco. E volevo fare il criminologo...»

Battute folgoranti e dialoghi serrati per un ritorno sul palcoscenico, dopo il lockdown, con un testo moderno, profondo, destinato a sorprendere il pubblico: colpi di scena e capovolgimenti di fronte ...

Giuseppe Pambieri: «Mezzo secolo sul palco. E volevo fare il criminologo...»

Battute folgoranti e dialoghi serrati per un ritorno sul palcoscenico, dopo il lockdown, con un testo moderno, profondo, destinato a sorprendere il pubblico: colpi di scena e capovolgimenti di fronte ...

Battute folgoranti e dialoghi serrati per un ritorno sul palcoscenico, dopo il lockdown, con un testo moderno, profondo, destinato a sorprendere il pubblico: colpi di scena e capovolgimenti di fronte ...Battute folgoranti e dialoghi serrati per un ritorno sul palcoscenico, dopo il lockdown, con un testo moderno, profondo, destinato a sorprendere il pubblico: colpi di scena e capovolgimenti di fronte ...