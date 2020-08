Brasile, l’ex presidente Lula: “Ho sbagliato a concedere asilo a Battisti” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha fatto mea culpa ed ha chiesto scusa alle vittime per aver concesso asilo politico a Cesare Battisti Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube TV Democracia dove ha fatto mea culpa per aver concesso l’asilo politico nel … L'articolo Brasile, l’ex presidente Lula: “Ho sbagliato a concedere asilo a Battisti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

