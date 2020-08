Banega-Conte, sfottò per il parrucchino: “ti aspetto fuori” [VIDEO] (Di sabato 22 agosto 2020) La finale di Europa League ha fornito tantissime indicazione, emozioni e colpi di scena tra Siviglia e Inter. Successo per la squadra spagnola con il risultato di 3-2, delusione per gli uomini di Antonio Conte che hanno accarezzato la possibilità di alzare il trofeo, 10 anni dopo il Triplete. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolar modo per un battibecco tra Conte e il centrocampista Banega. L’argentino si è diretto verso Conte portandosi la mano ad indicare i capelli, chiaro lo sfottò sul parrucchino. I due poi se le sono promesse, “Ti aspetto fuori”, prima dell’intervento dell’arbitro. In basso il VIDEO. #Banega SINDACO DI MILANO pic.twitter.com/WcLsm17JCG — MILANISTAXXXL ... Leggi su calcioweb.eu

