Apple è la prima azienda Usa a raggiungere un valore di 2 trilioni di dollari (Di venerdì 21 agosto 2020) Apple è ufficialmente la prima azienda statunitense a raggiungere una valutazione sbalorditiva del mercato azionario di 2 trilioni di dollari. Significa che il produttore di iPhone ha battuto i rivali Amazon, Google e Microsoft in una corsa tra i titani della tecnologia. La valutazione è nota come “capitalizzazione di mercato“: il numero di azioni moltiplicato per il prezzo di una singola azione. Il prezzo delle azioni di Apple ha raggiunto 467,77 dollari, con un conteggio delle azioni di 4.275.634.000, dando all’azienda una valutazione di due trilioni. Apple vale due trilioni di dollari: battuta la concorrenza di Amazon, Google e ... Leggi su italiasera

ilpost : Leggete questo articolo se: – non ne potete più del fatto che Spotify e Apple Music vi consiglino sempre lo stesso… - signoradellegif : Scusa, mamma Apple, ma se è vero che hai tolto il caricabatterie a parete per una questione ambientale perché mi fa… - italiaserait : Apple è la prima azienda Usa a raggiungere un valore di 2 trilioni di dollari - Comunica_Media : RT @SPattuglia: Apple da record: è la prima società Usa a valere 2mila miliardi di dollari - NSipari : Ieri sono entrato per la prima volta in un Mi Store #Xiaomi ....e niente, sono la risposta alla domanda: cosa succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple prima Apple: prima azienda americana a toccare il valore di mercato di $ 2 trilioni Forbes Italia Calci e pugni all'autista, poi pestano un uomo: la notte brava di un gruppo di giovanissimi

Prima hanno aggredito l'autista Atac della linea 344, poi hanno pestato un uomo nel tentativo di rubargli la sua auto in zona Talenti. A fermare gli autori dell'aggressione, due ragazzi di 18 e 20, so ...

Citroen C3 e C5: sicurezza e comfort di bordo grazie alla tecnologia

Le tecnologie di connettività dei modelli Citroën permettono a tutti i passeggeri di godere di un buon livello di comfort e di sicurezza, elementi indispensabili per vivere il viaggio senza preoccupaz ...

Prima hanno aggredito l'autista Atac della linea 344, poi hanno pestato un uomo nel tentativo di rubargli la sua auto in zona Talenti. A fermare gli autori dell'aggressione, due ragazzi di 18 e 20, so ...Le tecnologie di connettività dei modelli Citroën permettono a tutti i passeggeri di godere di un buon livello di comfort e di sicurezza, elementi indispensabili per vivere il viaggio senza preoccupaz ...