Aouar Juventus, voci dall’Inghilterra: si aggiunge un top club (Di venerdì 21 agosto 2020) Aouar Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è anche Aouar del Lione:il centrocampista del Parc OL ha lasciato Paratici di stucco, con quest’ultimo che medita sulla strategia giusta per strapparlo al club francese. Dall’Inghilterra però arriverebbero notizie poco confortanti: si aggiunge nella corsa al gioiellino di Aulas un top club della Premier. Aouar Juventus: c’è anche l’Arsenal Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun anche l’Arsenal allenato da Arteta sarebbe sulle tracce di Aouar. Il giocatore piace non solo ai gunners ma anche al Real Madrid capitanato da Florentino ... Leggi su juvedipendenza

