Ambiente e digitale, la sfida di Draghi per i giovani (Di venerdì 21 agosto 2020) Ci siamo disabituati ad ascoltare interventi politici che esulano dalle urla nell’agorà, dal personalismo. Abbiamo con troppo semplicismo tralasciato aspetti sostanziali del dibattito politico preferendo la strumentalizzazione partitica o ideologica, talvolta fuorviante altre asfissiante. Pochi contenuti e molti selfie. L’intervento di Mario Draghi nei giorni scorsi al Meeting di Comunione e liberazione è decisamente una bella boccata d’aria: ragionamenti e valutazioni sul mutamento straordinario e al tempo stesso drammatico in atto. Analisi e proposte di sostanza e contenuto. Nel suo breve intervento l’ex presidente della Banca Centrale Europea ci ha consegnato messaggi importanti, una lettura lucida della realtà e visione del futuro. Proprio quello che manca nel dibattito pubblico oggi.Per prima ... Leggi su huffingtonpost

Ci confrontiamo a tutto campo sui temi dell'ambiente, delle reti, dello sviluppo digitale, che m'interessano molto. Oggi più che mai servono infrastrutture e servizi che portino a una vera evoluzione ...

