Vicenza, lite famigliare ad Arzignano: 18enne uccide il papà a coltellate, arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio Da quanto si apprende da Vicenza Today la famiglia in cui è avvenuta la tragedia è di nazionalità indiana . La vittima aveva 49 anni ed era un ... Leggi su it.blastingnews

