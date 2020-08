Venezia 2020, la vendita dei biglietti online e le misure anti-COVID (Di giovedì 20 agosto 2020) Da domani sarà possibile acquistare online i biglietti delle proiezione di Venezia 77 e l'organizzazione ha svelato ufficialmente le misure anti-COVID Venezia 2020 si svolgerà dal 2 al 12 settembre e a partire da domani, venerdì 21 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti online e l'organizzazione ha svelato inoltre le misure anti-COVID. Come era stato anticipato alcuni giorni fa, la 77. Mostra Internazionale d'arte cinematografica si svolgerà tenendo conto delle restrizioni necessarie a evitare possibili contagi, rendendo quindi impossibile per i fan fermare le star o chiedere autografi e foto, e rendendo ... Leggi su movieplayer

Mostra di Venezia 2020: il festival è donna

Trieste, 20 ago - Il settore turistico in Friuli Venezia Giulia sta fronteggiando le criticità ... È il quadro tracciato oggi dall'assessore regionale al Turismo al Meeting Rimini 2020 dove ha ...

Coronavirus Veneto, 159 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: uno dei dati più alti dalla fine del lockdown

E' la regione con il maggior incremento in Italia. A Treviso la situazione peggiore, con 91 nuovi contagiati e 25 turisti tornati infetti dalla Croazia VENEZIA. Sono 159 i casi di positività al Covid ...

