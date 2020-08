Ricciardi: "Apertura scuole ed elezioni a rischio dove curva dei contagi non cala". Poi la precisazione (Di giovedì 20 agosto 2020) Mentre le forze politiche discutono di come riaprire le scuole in sicurezza e di alleanze per le prossime elezioni regionali, il consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, professor Walter Ricciardi, all’Adnkronos Salute spiega che dove la situazione Covid è critica su elezioni e scuola nulla può dirsi scontato. Tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi, che in Italia è in salita anche se non in modo preoccupante, afferma l’esperto. Salvini: 'Questi tarati vogliono trasformare le scuole in lager, con i banchi con le rotelle' Il leader della Lega ha incontrato i suoi sostenitori a ... Leggi su blogo

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - repubblica : Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e le elezioni' [aggiornamento delle… - repubblica : Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e le elezioni' - Carmine13051963 : RT @Rinaldi_euro: Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e… - AlexCorsetti : RT @marco_gervasoni: Visto? Il prossimo a dirlo sarà Speranza, tra qualche giorno. Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio… -